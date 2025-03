Ilrestodelcarlino.it - Pallanuoto, piccoli talenti crescono. Clinic Under 14 in riva al Savio

Domani, la piscina comunale di Cesena diventerà palcoscenico per un allenamento congiunto dedicato ai giovani atleti di Forlì, Cesenatico e Savignano. Dalle 15 alle 18, si terrà infatti una sessione didedicata esclusivamente agli atleti14 delle tre società romagnole che si daranno appuntamento inalper confrontarsi tra loro, nell’ambito di un percorso di crescita a vantaggio di tutti. "L’evento – si legge nella nota diffusa dal club cesenaticense Rarinantes – rappresenta un’opportunità per i nostri giovanidi approfondire i fondamentali di questo sport, in un contesto di collaborazione e crescita comune. Ildiè uno strumento formativo essenziale, mirato a sviluppare specifiche abilità tecniche e tattiche. A differenza di un normale allenamento, unsi concentra su aspetti specifici del gioco, permettendo agli allenatori di fornire un’attenzione personalizzata ai ragazzi.