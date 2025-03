Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: il Bogliasco vince ed assapora la salvezza

Leggi su Oasport.it

La 17ma e penultima giornata della stagione regolare dellaA1 2024-dicertifica il sorpasso del1951 al sesto posto ai danni del Cosenza: le liguri battono la Brizz Nuoto per 9-6, staccano le acesi e scavalcano le calabresi in classifica.Le liguri vanno così a prendersi provvisoriamente il piazzamento che vale l’accesso ai quarti di finale play-off e, dunque, ladiretta, ad un solo turno dal termine. Nella corsa al passaggio diretto alle semifinali scudetto sarà invece decisivo il posticipo di mercoledì 2 aprile tra L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma.Tutto secondo pronostico negli altri match odierni: il Rapallo liquida il Cosenza per 20-6 e resta a +1 sulla Plebiscito Padova, che passa per 2-13 in casa della Lazio. In una gara ininfluente ai fini della classifica il Trieste, già certo del quinto posto, passa per 9-17 in casa del fanalino di coda Ancona, già aritmeticamente ultimo.