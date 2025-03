Sport.quotidiano.net - Palladino fa il motivatore. "Gud ha la scintilla giusta. Kean e De Gea? Qui amati. Zaniolo farà molto bene»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ho avuto un colloquio con i ragazzi, abbiamo fissato degli obiettivi perché lo hanno voluto loro, ma rimangono dentro lo spogliatoio. Penseremo a una partita alla volta per fare un grandissimo finale di campionato, consapevoli di potercela giocare con tutti". Parte da qui Raffaele, ricaricato da una sosta vissuta con entusiasmo e serenità. Il tris alla Juventus è stato salutare, ha avuto il tempo di allenare la squadra ed ha ritrovato i nazionali in gran forma. Insomma, al di là di Colpani (obiettivo esserci contro il Celje) la rosa è al completo e in buonissima condizione. Tutti pronti per affrontare l’Atalanta e Gasperini. "Giocarci contro è sempre difficile e complicato - continua-, sappiamo la loro forza e lo stile di gioco. Sarà una sfida di duelli, di seconde palle.