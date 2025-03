Ilgiorno.it - Palio di Legnano, salvata la tradizione: si correrà con i purosangue

(Milano) – Ildi2025 siancora con i cavalli: il via libera è arrivato direttamente da Roma, confermando la deroga alla normativa che impone l’uso deiesclusivamente negli ippodromi. Una decisione accolta con entusiasmo dagli organizzatori della storica manifestazione e dai contradaioli, per i quali la competizione rappresenta non soltanto un evento sportivo di rilievo, ma anche un momento identitario e di profondastorica. “Buone notizie per ildi”, hanato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade. Un risultato raggiunto grazie all’intervento diretto del sindaco diLorenzo Radice, che si è recato a Roma per sostenere la causa, accompagnato dal vicepresidente della Fondazione, Luca Roveda, e dal rappresentante del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Jody Testa.