Cms.ilmanifesto.it - Palestina, una «Giornata della terra» contro la politica dell’estinzione

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il 30 marzo si tiene la «palestinese», commemorando la mobilitazione che in questa data, nel 1976, venne indettail piano di esproprio israeliano in Galilea per ., una «lail manifesto.