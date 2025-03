Lanazione.it - ‘Palestina libera’, la manifestazione a Firenze

, 29 marzo 2025 – Allo slogan 'Palestinaalcune migliaia di persone hanno sfilato ain occasione di unache vuol “chiedere con forza la fine della guerra a Gaza e dell'occupazione, il rispetto del diritto internazionale e l'immediata apertura di un percorso politico di pace giusta per il popolo palestinese”. A promuovere la, che da piazza Poggi è salita fino al piazzale Michelangiolo, un gruppo eterogeneo di realtà che spazia dall'Arci all'Anpi, passando per Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam e Legambiente. In tanti sventolano le bandiere palestinesi e quelle della pace, e tra i manifestanti ci sono anche molti semplici cittadini e numerose famiglie con bambini. Al passaggio del corteo, aperto da un grande striscione con scritto 'Free Palestine, in piazza per la Palestina’, assistono molti turisti incuriositi e alcuni di loro si uniscono ai manifestanti.