Palermo, paura per un incendio di un attico: bambini e genitori intossicati – FOTO

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute questa notte, 29 marzo, poco dopo 03,35 a, in via Archimede 95, per l’di un appartamento al terzo piano di un edificio di 3 piani.Le fiamme hanno avvolto une super, che è andato completamente distrutto. La famiglia residente, duee tre, sono stati portati in ospedale con sintomi di intossicazione. Gli altri tre nuclei familiari che abitano nello stabile sono stati evacuati. Le cause dell’sono ancora da accertare. L’intervento si è concluso intorno alle 7,40 di questa mattina, 29 marzo.L'articoloper undi unproviene da Dayitalianews.