Palermo incendio nella notte distrugge attico in via Archimede | cinque intossicati e famiglie evacuate

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 3:35, per unscoppiato in un appartamento al terzo piano di un edificio di tre piani in via, a. Le fiamme hanno distrutto completamente uncon super.All'interno si trovava una famiglia composta da due genitori e tre bambini, che è stata trasportata in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo. Come misura precauzionale, anche gli altri tre nuclei familiari residenti nello stabile sono stati evacuati.Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L'intervento dei soccorritori si è concluso intorno alle 7:40 del mattino.