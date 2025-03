Pagelle Lecce-Roma 0-1 | Dovbyk si inventa il gol-vittoria per i salentini Krstovic unica luce

Leggi su Sportface.it

Ledi, con i voti ai protagonisti dell’anticipo valido per la 30esima giornata di Serie A. Al Via del Mare è andato in scena un delicato testa a testa tra due squadre che cercavano il bottino pieno per continuare a inseguire il proprio obiettivo: la salvezza per ile, chissà, il quarto posto per la. A strappare i tre punti sono gli uomini di Claudio Ranieri, che festeggiano grazie alla rete diall’80’. Il gol dell’ucraino, che fa a sportellate con i difensori avversari prima di battere Falcone, risolve una partita che si era fatta molto complicata.Dopo un primo tempo frizzante e con diverse occasioni fallite (clamorose quella di Angelino a porta vuota all’8? e quella di Koné tutto solo davanti a Falcone al 21?), infatti, i capitolini sono calati nel secondo tempo, concedendo metri alla formazione di Marco Giampaolo.