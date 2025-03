Sololaroma.it - Pagelle Lecce-Roma 0-1: decide ancora Dovbyk, sette vittorie di fila per Ranieri

Gli anticipi della trentesima giornata di Serie A si concluderanno con il match tra, che si affronteranno al Via del Mare, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudiochiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.5 minuti fa29 Marzo 2025 22:45 22:45Svilar 6,5: Sempre attento quando viene chiamato in causa. Decisivo con una gran parata su Gallo.Mancini 6,5: Dalle sue parti non si passa, ma oltre ad un’ottima prova a livello difensivo si spinge anche in avanti. Sfortunato in occasione del gol che gli viene annullato per fuorigioco.Hummels 6,5: Lavora bene contro un avversario non semplice come Krstovic. Un ottimo rientro dopo il disastro di Bilbao.