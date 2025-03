Juventusnews24.com - Pagelle Juve Genoa: magia di Yildiz, Tudor riporta carattere ed entusiasmo. Gli esempi? Vlahovic e Nico VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25Di Gregorio 6 – Un paio di interventi a terra, comodi comodi, su Frendrup. Poco, pochissimo per pensare di sorprenderlo.Gatti 6 – Partita ordinata e senza sbavature prima dell’infortunio. Quando Pinamonti transita dalle sue parti gli concede pochi spazi, murando bene gli attacchi dal suo lato di competenza. Dal 26? Kalulu 6 – Roccioso quando Vasquez si affaccia in avanti, propositivo nella progressione offensiva palla al piede.Renato Veiga 6 – Prende in mano il timone di una difesa a tre, rinnovata rispetto all’esperienza con Thiago Motta.