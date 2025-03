Sport.quotidiano.net - Pagelle. Joselito solita personalità. Seghetti, assist per ripartire

Leggi su Sport.quotidiano.net

GEMELLO 6 Primo tempo con poco impegno. Chakir calcia di poco a lato e non lo chiama in causa. AMORAN 6,5 Conferma il suo buon momento. Attento. RICCARDI 6 Ha il compito di guidare una difesa inedita. Leggerezza al 38’ sull’azione che porta al tiro insidioso di Schirone. Poi tutto scorre. GIRAUDO 6 In assenza di difensori, gioca sul centro-sinistra nella difesa a tre. Prova anche a dare una mano in altre zone del campo. Rimedia il giallo che gli costa il derby di Arezzo. MEZZONI 6 Tiene la posizione, un paio di fiammate nel primo tempo ma senza creare disagi alla formazione abruzzese. Nella ripresa ha un riferimento in avanti, è più intraprendente a costo di prendere qualche rischio. GIUNTI 6 Tonico in mezzo al campo, anche se non sempre efficace. Un paio di passaggi a vuoto ma senza conseguenze.