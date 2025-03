Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-1: Dovbyk, gol di piombo. Angelino errore da incubo

Leggi su Calciomercato.it

Voti e giudizi del match del ‘Via del Mare’ valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Falcone 6,5Guilbert 6Baschirotto 5,5Gaspar 5,5Gallo 6Coulibaly 5,5. Dal 72? Kaba 5,5Ramadani 6,5. Dall’84’ Rebic svPierotti 5. Dal 58? Banda 5,5Helgasson 5,5. Dal 72? Berisha 6Karlsson 5. Dal 58? N’dri 5,5Krstovic 6Allenatore: Giampaolo 6Svilar 6,5Mancini 7Hummels 6Ndicka 7Saelemaekers 6Koné 5,5Cristante 6FLOP Angeliño 5,5: partita non delle solite indimenticabili a cui ci ha abituato ultimamente, ma più che altro negli occhi resta quel gol sbagliato all’inizio che è assolutamente inspiegabile e poteva costare carissimo. Deve ringraziarese stanotte riuscirà a dormire.Soulé 6. Dal 72? Shomurodov 6Pellegrini 6. Dal 72? Baldanzi 6TOP7: sbaglia qualcosa, la prestazione non è ancora al top ma se fa gol così pesanti Ranieri può esclamare con la sua risata: “E chi se ne frega!” In effetti l’ucraino firma all’80’ un gol tanto bello quanto pesante, più delperché significa sognare ancora e sorpassare per la prima volta la Lazio dopo essere stati a -15.