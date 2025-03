Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-GENOA 1-0: Yildiz fa il Del Piero, solito Koopmeiners

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. Il gioiello del numero dieci turco fa felice il nuovo allenatore TudorBuona la prima per Igor Tudor sulla panchina della. I bianconeri la vincono di corto muso grazie all’eurogol di, superando per 1-0 ilnell’anticipo di campionato.Kenan(LaPresse) – Calciomercaot.itTre punti pesanti per la ‘Vecchia Signora’ dopo il ribaltone in panchina e le due figuracce contro Atalanta e Fiorentina. Nel segno di: perla alla Dele linguaccia per mettere alle spalle il periodo complicato. A non incidere (e non è certo una novità) è sempre, spento e che non cambia marcia neanche con il nuovo allenatore. Tudor può sorridere ed è decisivo a suo modo anche sulla rete del numero dieci turco.