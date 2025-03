Pagelle Como-Empoli 1-1 | Caqueret uomo ovunque Kouame si sblocca

Leggi su Sportface.it

Finisce 1-1 traednel match della trentesima giornata di Serie A 2024/2025. Una prima volta per i due marcatori giornalieri: Douvikas apre le marcature al 61? e firma la prima rete con la maglia del. Al 75? èa realizzare la rete del pareggiondosi in questo campionato dopo 24 partite. Nel recupero espulso Fazzini con rosso diretto per un intervento pericoloso su Ikone.Butez 6Salvato due volte dal palo. Non ha colpe sul gol diKempf 6.5Prestazione difensiva solidaGoldaniga 5.5Nel primo tempo gli viene annullato un gol per fuorigioco. Al 49? invece è lui a sprecare una nitida occasione da rete di testa. Al 61? però il gol di Douvikas nasce da un suo spunto in verticale. Le doti tecniche da ex terzino si vedono tutte, ma all’89’ la combina grossa con la palla persa che per poco non porta alla doppietta di