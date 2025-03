Ilgiorno.it - Pace e cambiamenti climatici. Un mese di iniziative a tema

Leggi su Ilgiorno.it

Una primavera all’insegna della. Dal 9 aprile, infatti, prenderà il via la rassegna “Lodi di“, che proponeche coinvolgeranno più di cento tra associazioni, enti pubblici, scuole e organizzazioni umanitarie. La rassegna propone un programma variegato per affrontare letiche della giustizia climatica e della tutela dell’ambiente, come strumenti necessari alla costruzione di un mondo più equo e pacifico: incontri con esperti, laboratori scolastici, spettacoli teatrali, attività culturali, mostre e visite guidate, ma anche momenti di festa e socializzazione. Baricentro delle diversesarà dunque il legame tra lae la questione ambientale. Due argomenti apparentemente distanti, ma che trovano un punto d’incontro nelle sfide e nelle tensioni derivanti dalla scarsità delle risorse naturali (e il loro approvvigionamento), dalle migrazioni forzate (causate in parte anche dai) e dalla necessità di sviluppare nuovi modelli di sostenibilità.