Pacchia finita! Cosa serve per essere italiani

«La cittadinanza italiana dev'unaseria», dice Antonio Tajani. Oggi non lo è, almeno per quanto riguarda lo ius sanguinis, che consente a tanti stranieri di ereditarla da un antenato. Anche lontanissimo: sinora, è bastato dimostrare di avere un avo italiano che fosse in vita il 17 marzo 1861, giorno della proclamazione del Regno. Il vicepremier snocciola i numeri degli abusi: dal 2014 al 2024 i cittadini residenti all'estero sono balzati da 4,6 a 6,4 milioni: un aumento del 40% in dieci anni. In vent'anni, gliresidenti in sud America sono passati da ottocentomila a oltre 2 milioni, e solo un'infima minoranza è nata in Italia: in Brasile meno del 4%, in Argentina poco più dell'8%. La Farnesina calcola tra i 60 e gli 80 milioni gli individui nel mondo che, con queste norme, potrebbero chiedere il passaporto italiano.