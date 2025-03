Agi.it - Otto giovani oncologi su 10 colpiti da burnout

AGI - In Italiasu dieci sonodalla sindrome di. Eccessivi carichi di lavoro, troppo tempo da dedicare ad aspetti burocratici invece che alla pratica clinica, difficoltà nel comunicare con pazienti e i caregiver sono alcune delle cause principali. Ilin ambito lavorativo, che si manifesta soprattutto con ansia, irritabilità, demotivazione, senso di frustrazione e di fallimento e riduzione dell'autostima, è un problema che gliunder 40 italiani condividono con i colleghi coetanei europei e che può compromettere la qualità dell'assistenza. Formazione come strumento di contrasto Una delle azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno è rappresentato dalla formazione, che rientra tra le priorità dell'Associazione Italiana dia Medica (AIOM).