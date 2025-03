Lanazione.it - Ottant’anni di Ance Siena. Il presidente Marchettini: "L’edilizia ha trasformato le crisi in opportunità"

"Le aziendedal Dopoguerra hanno affrontato molte prove, dimostrando di saper reagire alle, trasformandole in uno stimolo per il miglioramento e il progresso". E’ un messaggio di fiducia quello lanciato da Giannetto(nella foto con il sottosegretario Tullio Ferrante),dell’Associazione nazionale Costruttori Edili di, ieri durante le celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione. Durante il convegno ’Il settore delle costruzioni tra sfide e prospettive. Effetti delle scelte europee, nazionali e locali’, organizzato nella sala storica della Biblioteca degli Intronati alla presenza di istituzioni, parlamentari e imprenditori,ha ricordato "la particolare metamorfosi vissuta dalla realtà senese per ladella Banca", ma anche la pandemia.