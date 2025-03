Ostia, spiaggia interdetta fra la "Pinetina" e lo "Sporting Beach"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 marzo 2025 – Interventi urgenti per la rimozione di detriti e macerie: sono quelli che interesseranno il tratto di costa ricadente all’interno delle concessioni degli stabilimenti compresi tra la “” e lo “”, fino al 6 aprile 2025.Lo stabilisce con un’ordinanza la Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino.La Guardia Costiera ha spiegato che tali interventi sono essenziali per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione, e per garantire la sicurezza dei frequentatori delle strutture balneari e del litorale demaniale marittimo interessato dai lavori.«Vista l’ordinanza n. 132/2024, del 11 ottobre 2024 relativa alle “misure di interdizione tratto di mare litorale compreso tra il canale dei pescatori e lo stabilimento balneare Venezia”, intervenute a seguito degli importanti fenomeni di erosione costiera che hanno interessato il litorale di, comune di Roma – spiega la Guardia Costiera – è necessario adeguare le misure a tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei frequentatori delle strutture balneari nonché in genere del litorale demaniale marittimo interessato dai lavori».