Ilfattoquotidiano.it - “Ossessionato dagli uomini nudi, sono stato in club segreto di Milano dove si fanno ammucchiate curiose. Ho avuto un figlio, ma non è mai nato”: le confessioni di Walter Siti

indisi. Esubito riconosciuto”. A svelarlo è lo scrittore, vincitore del Premio Strega nel 2013, che ora sta scrivendo un saggio sulla fragilità dei giovani, dei quali ha già scritto nell’ultimo romanzo, I figlifiniti, uscito l’anno scorso per Rizzoli. Nel libro, uno dei protagonisti, solitario e geniale, stringe amicizia con un anziano professore a sua volta innamorato di un escort palestrato e capriccioso (tema che ritorna spesso nelle sue opere). In un’intervista al Corriere della Sera,rivela che a conoscere meglio il mondo dei giovani di oggi l’ha aiutato un ventenne – “conosciuto per caso” –, il quale l’ha portato in undecisamente speciale.e la serata hot nelsisvela che questo ragazzo prima gli ha consigliato di ascoltare la sua playlist poi, per documentarsi, lo ha portato al Tempio, definito dallo scrittore “undisi”.