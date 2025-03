Ilfattoquotidiano.it - “Ossessionata dal pulito, ho mischiato la candeggina all’aceto e ho iniziato a stare male. Poi la scoperta choc: avevo creato una sostanza molto tossica”. La storia di Mirella e il monito dell’esperta

“Mi chiamoPintilii e, lo ammetto, per anni ho avuto un’ossessione per la pulizia di casa. Volevo che tutto fosse splendente e con un odore di “” costantemente presente. Così, senza pensarci troppo, hoa usare la. Pavimenti, bagni, cucina. ogni angolo di casa riceveva una dose abbondante di questo prodotto. Non mi preoccupavo troppo di seguire le istruzioni sull’etichetta. A dirla tutta, mi sembrava che diluirla fosse solo una perdita di tempo. L’odore forte per me era sinonimo di igiene profonda, anche se mi bruciavano un po’ gli occhi e la gola ogni volta che pulivo. I guanti mi sembravano inutili, anche se poi spesso mi si irritavano le mani. Mi divertivo a sperimentare: un giorno, ad esempio, ho provato a mescolarlaper rendere il pavimento ancor più splendente.