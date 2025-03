Ilrestodelcarlino.it - Osimo stazione, vandali nell’ex struttura commerciale. I residenti protestano per degrado e sicurezza

Sono di nuovo idiad alzare la voce contro la presenza, già denunciata, di giovaninei pressi del play park, che bivaccano anche di giorno, distruggono gli arredi, lasciano sporcizia. In particolare nel mirino è un vecchio stabile che versa nel totale, una exa oggi dismessa, piena di scritte con simboli nazisti fatti con lo spray azzurro e nero, sporcizia, immondizia e porte rotte a sprangate. "E’ un problema che abbiamo ormai già da prima della scorsa estate, abbiamo chiamato più volte anche i carabinieri – denuncia un residente -. Siamo esasperati perché a pagarne siamo solo noi stazionari". Adesso che il Comune manca del sindaco, diversi comitati di quartiere hanno sollevato la difficoltà a interloquire con una giunta al governo in termini di, investimenti in telecamere, più controlli, non solo in notturna.