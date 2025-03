Osimhen in Serie A niente Juve | è già partita la richiesta

Leggi su Sportface.it

CalciomercatoA, nuove news su Victor: le ultime sull’attaccante nigeriano,in bilico.La stagione 2024/25 sta vedendo in azione Victorcon la maglia del Galatasaray. Il centravanti nigeriano sta conducendo un’ottima annata calcistica: in 22 presenze in Super Lig ha messo a referto ben 20 gol e 4 assist. Numeri molto importanti se sommati a quelli raccolti in Europa League: 6 marcature in 7 presenze. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 70 milioni di euro ed il prossimo anno sembra essere quello giusto per dire addio definitivamente al Napoli.La società partenopea, infatti, ne detiene ancora il cartellino e sta aspettando l’offerta giusta per provare a piazzarlo in un club che possa accontentare il presidente De Laurentiis. Intanto, però, si fanno sempre più insistenti alcuni rumors di mercato che vedono l’ex Lille inA nella prossima stagione.