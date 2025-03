Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 29 marzo: riflessione per il Cancro, razionalità per la Vergine

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per sabato 292025! Il weekend è finalmente arrivato, e le stelle hanno in serbo sorprese e rivelazioni per ogni segno zodiacale.la Luna Nuova in Ariete porta con sé un’ondata di energia rinnovata, favorendo iniziative audaci e nuovi progetti. Tuttavia, Saturno e Marte suggeriscono di non agire con troppa impulsività, specialmente nelle decisioni che riguardano lavoro e relazioni personali. È il momento perfetto per bilanciare ambizione e prudenza, sfruttando al massimo le opportunità che si presentano. Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli astri per la giornata didiFox, per sabato 292025, segno per segnoArieteLa Luna Nuova nel vostro segno vi dà una carica incredibile. Siete pronti per nuove avventure, ma attenzione a non bruciare le tappe.