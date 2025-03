Quotidiano.net - Oroscopo di oggi sabato 29 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'diper l'Ariete preannuncia una giornata promettente grazie all'influenza positiva della Luna nel. Questo transito astrale, supportato da altri pianeti, offre opportunità di soddisfazione e stabilità, specialmente in ambito finanziario. È il momento di mettere da parte le preoccupazioni e vivere il presente con pienezza. Indossare abiti comodi può aiutare a rilassarsi e godere appieno delle esperienze che la giornata ha da offrire.ariete29L’arrivo della Luna nel nostro cielo, appata da altri pianeti, promette belle soddisfazioni. Iniziative per aumentare le entrate o trovare una stabilità. Mettiamo da parte troppi ragionamenti o scrupoli, viviamo ciò che viene così com’è, in tutta la sua pienezza. Indossare abiti comodi ci darà una mano per farci rilassare.