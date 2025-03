Ilveggente.it - Ormai è fatta, tifosi senza parole: Sinner esulta in classifica

Leggi su Ilveggente.it

didavvero. Il numero uno al mondo vede da vicino la fine della squalifica eddi, e ovviamente Jannik stesso, hanno segnato in rosso una data sul calendario, come una liberazione: 4 maggio 2025, data che chiuderà la squalifica del numero uno al mondo e gli permetterà di tornare in campo il 7 maggio agli Internazionali di Roma.in(Lapresse) – Ilveggente.itCi arriverà, nonostante un solo torneo disputato in questo 2025, e quindinemmeno la possibilità di difendere dei punti, da numero uno al mondo dellaAtp. I risultati che i suoi diretti concorrenti hanno infatti portato a casa in queste ultime settimane permettono a Jannik di essere sicuro di questo.