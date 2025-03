Ilfattoquotidiano.it - Orlandi, “c’è stato il pagamento di un riscatto”: nelle carte del Sismi spunta un presunto saldo del Vaticano. Il fascicolo inedito e le nuove rivelazioni choc

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ci sarebbegià ildi un”: seppur al condizionale questo è quanto riportato in un “appunto per atti” datato 27 luglio 1983, poco più di un mese dopo la scomparsa della cittadina vaticana Emanuela. L’appunto in questione coinvolge il, i servizi segreti militari, ed è rimastofino alla pubblicazione di ieri sul Venerdì di Repubblica ad opera della giornalista Simona Zecchi.In queste“si trovano tutte informazioni che riguardano Emanuela reperite da una fonte proveniente dall’Arma dei Carabinieri. Al documento è allegata un’altra informativa inedita, datata 12 agosto 1983 da cui emerge una riunione avvenuta il giorno precedente inalla quali erano presenti: il titolare del(su Emanuela, ndr) Domenico Sica, il capo della Omicidi Nicola Cavaliere e il tenente comandante dei carabinieri Domenico Cagnazzo, oggi in pensione.