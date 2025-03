Lanazione.it - Orione, album di esordio del cantautore fiorentino. “Il mio sogno diventato realtà”

Firenze, 29 marzo 2025 – Matteo Nativo,e chitarrista, è pronto per pubblicare il suod’dal titolo ‘’. Il disco uscirà l’11 aprile, giorno in cui l’artista lo presenterà al pubblico con un live al Teatro Instabile di via della Funga 27 a Firenze Sud. “Un. La musica fa parte della mia vita da sempre. E la chitarra è la mia compagnia di viaggio da anni. Adesso, finalmente, è arrivato il primo disco” dice l’artista spiegando che le nove tracce sono il racconto della sua vita, un concentrato di folk, blues e quel rock americano intriso di tradizione e sentimenti. “L’idea del disco nasce nel dicembre del 2023, partendo da due canzoni scritte di getto subito dopo il dramma della separazione. Ho sentito una forte necessità di raccontare il mio vissuto, la mia storia per mettere un punto e ripartire” dice Nativo spiegando che ‘’ è in pubblicazione per la RadiciMusic Records di Arezzo.