Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP USA 2025 | Marquez dominatore Bagnaia lottatore

Oggi si è disputata ladel GP degli USA, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla rognosa sudamericana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Marcha vinto ladel GP degli USA, conquistando il quinto successo in altrettante gare disputate nel corso della stagione. Il fuoriclasse spagnolo è scattato dalla pole position, ha subito il sorpasso da parte del compagno Francescodopo la prima curva e ha ingaggiato un bel duello con il piemontese. I due centauri della Ducati si sono fronteggiati a viso aperto nel primo giro, poi l’iberico è scappato via e si è involato verso il successo sul tracciato da lui preferito.