Ilgiorno.it - Oratori con spazi più aperti e accessibili. Proposte da presentare entro metà aprile

Un’azione che mette al ci giovani e i loro bisogni educativi e di socializzazione, valorizzando la rete deglie potenziando le alleanze educative territoriali. È questo l’obiettivo del bando Porte Aperte, promosso dalle fondazioni Cariplo e Peppino Vismara su base regionale. Il bando si rivolge anche al Lodigiano, grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi ed è possibileidee fino al 16. L’obiettivo del bando è sostenere gli, considerati come luoghi che offrono a tutti i ragazzi, anche ai più fragili, occasioni per costruire relazioni importanti e per vivere esperienze fondamentali per la loro crescita. Il bando è alla seconda edizione e i progetti partiti hanno mostrato quante opportunità e attività glipossono offrire: dall’aiuto nello studio alla realizzazione di labsu temi che ai ragazzi interessano, come gaming o videomaking.