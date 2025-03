Lapresse.it - Ora legale, stanotte lancette avanti di un’ora: 5 consigli se si fa fatica a dormire

Leggi su Lapresse.it

Alle 2 di notte di domani, domenica 30 marzo, entrerà in vigore l’orain Italia: ledovranno essere spostate diin. Aumenteranno di conseguenza le ore di luce durante il giorno con un risparmio stimato per il sistema elettrico di circa 100 milioni di euro in sette mesi. Ma il cambio dell’ora potrebbe avere anche effetti negativi sul sonno. Ecco idei medici. Ora, cosa fare se si faFnomceo, la federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha stilato una lista dipratici che possono aiutare ad attenuare l’impatto del cambiamento all’oraper chi ha difficoltà a. Piccoli e semplici accorgimenti che possono essere adottati già qualche giorno prima rispetto alla data del cambio. Si tratta, spiegano i medici, degli stessiche valgono in ogni momento dell’anno.