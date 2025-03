Laprimapagina.it - Ora legale: l’incubo dei boomer e il trionfo degli smartphone

Stanotte torna l’ora. Un evento che, per le nuove generazioni, passa inosservato come l’ennesimo aggiornamento silenzioso dello, ma che per irappresenta ancora un rito quasi solenne. Perché sì, cari nostalgici del quadrante e delle lancette, domani mattina dovrete armarvi di pazienza e cambiare l’ora manualmente su tutti i vostri fidati orologi analogici.Mentre i più giovani si sveglieranno senza accorgersi di nulla (grazie ai loroe smartwatch, che si aggiornano da soli come per magia), voi vi aggirerete per casa con la fronte corrugata, cercando di ricordare su quali dispositivi dovete mettere mano. Il forno? Il microonde? La radiosveglia? E l’orologio della macchina, che ogni anno richiede una laurea in ingegneria per essere regolato? Se state già sospirando, sappiate che non siete soli.