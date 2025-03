Ilfogliettone.it - ORA LEGALE ADDIO | È l’ultima volta nella storia in cui cambiamo l’orologio: introdotta “ora globale 2026”

Si fa sempre più largo l’ipotesi di abolire il cambio dell’ora, molti Paesi sono già d’accordo per eliminarla definitivamente.Con l’arrivo della primavera, torna anche l’oranotte tra sabato e domenica, le lancette degli orologi sono state spostate un’ora in avanti, facendo perdere un’ora di sonno. Una pratica che, seppur consolidata, continua a generare dibattiti in tutta Europa. L’84% dei cittadini europei vorrebbe abolire questo cambiamento, ma esiste anche un’opinione contraria che propone di mantenere l’oraper tutto l’anno.Sembra che si sia molto vicini a un’abolizione totale dell’ora. Da anni l’Unione Europea cerca di trovare una soluzione condivisa, ma i 27 Stati membri faticano a mettersi d’accordo. Mentre la maggioranza dei cittadini chiede di abolire il cambio e adottare l’ora solare per tutto l’anno, c’è chi ritiene che l’orapermanente porterebbe vantaggi significativi, soprattutto dal punto di vista economico ed energetico.