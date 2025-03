Anticipazionitv.it - Ora legale 2025: quando cambia e cosa bisogna sapere

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, l’Italia passerà ufficialmente all’ora. Alle 2:00 del mattino, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate avanti di un’ora, segnando così le 3:00. Questo comporterà una perdita di un’ora di sonno, ma anche un’ora in più di luce naturale la sera, con vantaggi energetici e ambientali significativi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è dasu questo appuntamento annuale.l’orain Italia nelIl cambio avverrà alle 2:00 del mattino di domenica 30 marzo. In quel momento, l’orologio andrà portato avanti di un’ora. L’ora tra le 2:00 e le 3:00 sarà quindi “saltata”. Questa transizione avviene sempre nell’ultima domenica di marzo. L’oraresterà in vigore fino a domenica 26 ottobresi tornerà all’ora solare spostando le lancette indietro di un’ora.