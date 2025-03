Tpi.it - Ora legale 2025: quando cambia e come spostare le lancette

Orale, avanti o indietro, orarioTorna l’ora: maavviene il cambio?ledell’orologio e? Un’ora avanti o indietro?ogni primavera anche neltorna l’orain Italia. Il cambio dell’ora è previsto nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo,leandranno spostate un’ora avanti tra le 2 e le 3 del mattino.Ricordiamoci quindi questo weekend, a partire dalla notte tra sabato e domenica, dileun’ora avanti. Convenzionalmente il cambio avviene tra le 2 e le 3 di notte. Farà dunque buio più tardi, permettendo così di risparmiare sull’energia elettrica. Un segnale che la bella stagione è ormai alle porte. Questa notte si dormirà quindi un’ora in meno, ma avremo un’ora di luce naturale in più per altri sette mesi, fino all’autunno,a fine ottobre ci sarà il cambio e il ritorno dell’ora solare.