Quotidiano.net - Ora legale 2025: quando cambia e come spostare le lancette stanotte, tra 29 e 30 marzo

Roma, 29– Nel weekend tra sabato 29 e domenica 30si torna all’ora. Ledell’orologio andranno spostate un’ora avanti, dalle 2 alle 3 di notte. Attualmente molti dispositivi prevedono un aggiornamento automatico, quindi potremmo svegliarci già nel nuovo orario. Che cosa significa? Domenica si dormirà un’ora in meno, un ottimo motivo per prendere la giornata con più calma e scegliere attività capaci di favorire il riposo. In cambio, avremo la netta sensazione che preannuncia la bella stagione: le giornate inizieranno ad allungarsi e avremo più luce la sera. Non dimentichiamo che il week end presenta eventi interessanti anche dal punto di vista astronomico. Infatti, sabato 29avremo occasione di osservare l’eclissi parziale di sole, visibile anche dall’Italia.