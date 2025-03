Ora del computer precisa e sincronizzata con l' orologio atomico su Windows

Leggi su .com

Nonostante la sua importanza, non molti prestano attenzione a come viene regolata l'ora sul.Tutto nel pc dipende dal passare del tempo, per le attività pianificate, per il salvataggio dei documenti, per la ricezione e l'invio delle eMail, per le attivazioni dei programmi a pagamento e cosi via, per gli aggiornamenti software e cosi via.Per questo motivo, l'impostazione dell'è la prima cosa chechiede di impostare durante l'installazione del sistema su un.Siccome nell'era di Internet isono interconnessi tra loro in una rete mondiale, è importante che essi siano sincronizzati in modo da mostrare lo stesso identico orario.Magari sembra un aspetto secondario ma si può facilmente immaginare quale caos si potrebbe creare se ognie server del mondo avesse un propriodiverso dagli altri.