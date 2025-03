Ferraratoday.it - Operazione interforze, al setaccio le aree sensibili della città: 83 persone identificate

Nel pomeriggio dello scorso giovedì 27, è scattato un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia. L'attività, in ottemperanza alle determinazioni ed agli indirizzi strategici elaborati in Prefettura in occasione dei recenti Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha.