Ilfattoquotidiano.it - Operai in piazza a Genova: “Salario minimo segno di civiltà. E sull’Europa: “Soldi per armi? Schifo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non solo le ragioni dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di categoria. Nel lungo corteo che ieri ha attraversato, è emersa anche la preoccupazione per salari sempre più distanti dall’inflazione e per una corsa agli armamenti che, da questa, non lascia presagire nulla di rassicurante. Tra le voci raccolte dallagenovese, le ragioni dell’agitazione a livello nazionale: “Protestiamo perché un milione e mezzo di metalmeccanici hanno conquistato un contratto tre anni fa, che prevedeva un recupero parziale dell’inflazione. Vogliamo mantenerla”, spiega Armando Palombo, Rsu Fiom di Acciaierie d’Italia (ex Ilva).La richiesta di un adeguamento salariale che tenga conto dell’aumento del costo della vita traduce sul concreto i risultati emersi qualche giorno fa dal report dell’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite, che collocava l’Italia all’ultima posizione tra i paesi industrializzati del G20 per retribuzioni e potere d’acquisto.