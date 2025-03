Game-experience.it - Onimusha: Way of the Sword, durata della campagna, enigmi ed altri dettagli svelati da Capcom

ha finalmente svelato deiinediti su: Way of the, il nuovo capitolocelebre saga, atteso con grande interesse dai fan. Dopo vent’anni di assenza, la serie torna con un titolo che punta tutto su un sistema di combattimento raffinato e un’atmosfera fedele all’epoca del Giappone feudale. Il gioco avrà come protagonista Miyamoto Musashi, il leggendario spadaccino, il cui volto è stato ricreato basandosi sulle fattezze di Toshirô Mifune, una delle più grandi stelle del cinema giapponese.ha confermato che l’avventura durerà circa 20 ore e sarà strutturata in livelli, abbandonando l’approccio open world. Inoltre, saranno presentida risolvere, rendendo il gameplay più vario e strategico.Secondo il direttore Satoru Nihei,: Way of thesi concentra su tre pilastri fondamentali: un protagonista carismatico e avversari memorabili, una Kyoto ricca di fascino storico e un sistema di combattimento con un back viscerale e appagante.