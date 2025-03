Laprimapagina.it - OMS attiva il sistema di emergenza per rispondere al devastante terremoto in Birmania

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hato il suodi gestione delle emergenze in seguito alche ha colpito la, mobilitando il suo centro logistico a Dubai per preparare gli aiuti per i feriti. L’OMS sta coordinando le operazioni di soccorso dalla sua sede di Ginevra, considerandolo un evento di enorme portata e una grave minaccia per la vita e la salute.La portavoce Margaret Harris ha dichiarato che l’organizzazione sta utilizzando il suo centro logistico per raccogliere rifornimenti, in particolare articoli medici necessari per trattare i traumi, poiché ci si aspetta un elevato numero di feriti. L’OMS si concentrerà anche sulla fornitura di medicinali essenziali, dato che le infrastrutture sanitarie locali potrebbero aver subito danni significativi.