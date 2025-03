Lapresse.it - Omicidio Garlasco, Andrea Sempio: “Tra me e Chiara Poggi nessun contatto”

Dopo il prelievo coattivo di materiale biologico disposto dalla Procura di Pavia, nuovo indagato per l’di(Pavia) il 13 agosto 2007, ha accettato di parlare davanti a una telecamera, in un’intervista a Sky TG24.: “Il dna?a sorpresa, frequentavo la casa”Un’occasione per raccontare la sua versione dei fatti riguardo agli ultimi sviluppi giudiziari. In un colloquio registrato venerdì mattina,ha scelto di parlare apertamente delle indagini in corso e delle accuse che, dopo 17 anni, tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. “La Procura vada pure a controllare. Non c’è alcuntra me e, ditipo. Non c’ècollegamento tra me e lei in quegli anni”, ha affermato.