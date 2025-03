Repubblica.it - Omicidio Ciriaco, dopo 23 anni nessun colpevole. La famiglia: “Stato, non parlare di giustizia”

Avvocato stimato e senza ombre, per i magistrati èucciso in un agguato di ‘ndrangheta: la cosca Anello e laFurci non gli avevano perdonato di aver disturbato i loro affari. Ma un secondo processo d’appello cancella le condanne