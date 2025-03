Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Agostino, la Cassazione: “Sentenza d’appello illogica e contraddittoria. Collaboratori di giustizia? Poco o nulla”

“Manifestamente”. Così, dopo l’anmento, ladefinisce ladi appello che ha condannato all’ergastolo il boss Antonino Madonia per l’dell’agente di polizia Ninoe della moglie Ida Castelluccio, uccisi nel palermitano il 5 agosto del 1989. Le motivazioni della decisione dei supremi giudici, che risale al 30 gennaio scorso, è stata depositata sabato.I supremi giudici sottolineano che la Corte d’assiseha affermato esplicitamente “che nelle dichiarazioni deidisi troverà, che esse sono riferite per lo più ad aspetti ed elementi di contesto della vicenda e che la loro fonte di riferimento non è o non sembra essere una fonte primaria”. Affermazioni – dice la– che cozzano con la conclusione “che da tali premesse latrae sul giudizio di responsabilità di Antonino Madonia”.