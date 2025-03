Panorama.it - Ombre cinesi sull’Unione Europea

Angela Merkel soleva ripetere: ciò che va bene per la Germania, va bene per l’Europa. La sua delfina Ursula von der Leyen non è da meno. Si è accorta che con il suo Green Deal ha messo in ginocchio l’industria dell’Unione, ma soprattutto quella tedesca che sfornava auto, con il gas russo a pochi centesimi, per ifelici di comprarle. Non è più così: la blasonata Audi vuole licenziare 7.500 operai nei prossimi quattro anni. La Volkswagen che chiude stabilimenti in Germania e viene declassata dall’agenzia di rating Moody’s è convinta però che il suo Eldorado sia in Asia, rafforza l’alleanza con Faw – uno dei colossi dei veicoli elettrici al di là della Grande muraglia – presenta 11 modelli in joint-venture con inei prossimi due anni e vuole vendere quattro milioni di auto a Pechino.