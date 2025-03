Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano-Cortina, com’è messa l’Italia? Medaglie e record da infrangere, la guida a un anno dal via

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Erano gli anni di Deborah Compagnoni, della doppietta di Manuela Di Centa nel fondo e dello storico oro del quartetto De Zolt-Albarello-Vanzetta-Fauner, in mezzo alla marea norvegese composta da più di 100mila tifosi, nella staffetta 4×10. Quella di Lillehammer, nel ’94, resta la spedizione azzurra più vincente di sempre: 20, di cui sette d’oro. Ma i risultati dell’ultimo biennio indicano, in proiezione, un’Italia tra le grandi delre. Ed è ciò che ci si aspetta, senza ancora dichiararlo apertamente, tra i piani alti del Coni e delle federazioni. Perché sì, si corre in casa, trad’Ampezzo (passando per Bormio, Livigno, Predazzo, Anterselva e Tesero) e, al di là dello scontato funzionamento della macchina organizzativa, è il successo sportivo a cui si ambisce.