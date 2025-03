Sport.quotidiano.net - Oggi l’anticipo alle 15. Como, primo “matchball“ salvezza contro l’Empoli affamato di punti

La partitanella bolgia del Sinigaglia (ore 15), può essere unper ladeii lariani, che in caso di vittoria lascerebbero i toscani staccati di 10al terzultimo posto. La squadra tornata a ranghi compatti da Marbella, dovrà fare a meno delle due stelle Nico Paz e Dele Alli (entrambi squalificati) e dello stesso Fabregas, che dopo l’espulsioneil Milan, per proteste, verrà sostituito dal suo secondo Guindos. Tre giocatori sono stati colpiti da virus gastrointestinale, durante la preparazione in Spagna e non si sononati per alcuni giorni, ma ieri erano a disposizione del mister, per la rifinitura. I dieci giorni a Marbella hanno permesso a Fabregas di cementare ancora di più il gruppo e di inserire meglio nei giochi di squadra, gli ultimi arrivati dal mercato invernale.