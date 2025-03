Ilrestodelcarlino.it - Oggi due anticipi. Santagata, match duro. Stella Rossa a Reda

Ultime cinque giornate di campionato – la 17ª si recupera il 13 aprile – in Seconda Categoria con le gare che inizieranno. anchenei due, alle 15.30. Nel girone Mgioca ala capolistaAzzurra Zolino che, con un successo, si avvicinerebbe decisamente alla promozione, visti i 9 punti di vantaggio sul trio composto da Brisighella, Centro Erika e Vis Faventia – del capocannoniere Karasse Kane, 15 gol sul campo – impegnata domani in casa di un Bagnara, guidato da Leonardo Lanzoni (nella foto) in cerca disperata di punti salvezza. Nel girone N, invece, conclusi i recuperi la Polisportiva 2000 ha 5 punti di vantaggio sullaCasalborsetti che sarà impegnata in casa della Pro Locomentre la capolista ospita il Valmontone, ultimo, nel più classico dei testa-coda.