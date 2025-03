Offerta pazzesca, ceduto via dall’Inter prima del Mondiale

Leggi su Sportface.it

In casa Inter si respira un’aria di grande ambizione, ma anche di inevitabili riflessioni sul futuro. La stagione attuale è ancora tutta da scrivere, con lo scudetto a un passo, la Champions League che continua ad accendere i sogni europei e la Coppa Italia che resta un obiettivo concreto. Tuttavia, alle porte della prossima estate, la dirigenza nerazzurra sarà chiamata a compiere alcune scelte strategiche per mantenere in equilibrio i conti e affrontare un mercato che si preannuncia particolarmente movimentato. Non è un mistro che alcuni dei gioielli della rosa guidata da Simone Inzaghi siano finiti nel mirino di club esteri pronti a ricoprire d’oro i protagonisti del ciclo vincente nerazzurro. I nomi più chiacchierati sono sempre gli stessi: il regista di centrocampo, l’attaccante argentino e l’esterno francese, un trio degno di un film di Sergio Leone.